انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن عدد كبير من الجرحى في السوق المزدحم بالمواطنين الذين يتبضعون لعيد الأضحى الذي يصادف أول أيامه غداً الإثنين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بأن اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

وفي بيان آخر أعلنت الخلية أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف أمر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ويوجه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث.