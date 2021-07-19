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4 طائرات عسكرية مغربية تحمل تجهيزات مستشفى ميداني تصل إلى تونس

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القاهرة - سامية سيد - وصلت، اليوم الاثنين، أربع طائرات عسكرية مغربية، إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، تحمل على متنها التجهيزات اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "" المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقًا جزئيًا في العاصمة تونس اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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