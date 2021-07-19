شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طائرات عسكرية مغربية تحمل تجهيزات مستشفى ميداني تصل إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، اليوم الاثنين، أربع طائرات عسكرية مغربية، إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، تحمل على متنها التجهيزات اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقًا جزئيًا في العاصمة تونس اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.