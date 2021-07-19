شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن يستقرون بمشعر مزدلفة ويؤدون صلاتي المغرب والعشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حجاج بيت الله الحرام، في مشعر مزدلفة، للمبيت بها، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.

وأدى ضيوف الرحمن - عقب وصولهم إلى مزدلفة - صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة عبر الحافلات بالنقل الترددي، بمتابعة القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها، الذين يهبّون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.