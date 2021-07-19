شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يطالب الأمن العراقي بمزيد من الجهد للحفاظ على أرواح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بالعراق، الاثنين، الأجهزة الأمنية بمزيد من الجهد للحفاظ على أرواح المواطنين العراقيين وعدم التراخي والإطمئنان.

وكتب الحكيم عبر حسابه الرسمي على "تويتر ": فيما يستعد شعبنا الصابر كغيره من الشعوب العربية والإسلامية لاستقبال عيد الأضحى المبارك نفجع اليوم بسقوط عدد من المواطنين الآمنين بين شهيد وجريح بانفجار غادر في أحد أسواق مدينة الصدر ببغداد، وفيما نعرب عن شديد استنكارنا لهذا الاعتداء الآثم" مطالبا الجهات الأمنية ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أن التراخي سيوفر فرصة لخلايا الإرهاب النائمة لاستهداف المواطنين وارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية.

كانت وسائل إعلام عراقية قد أكدت الاثنين، مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 15 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق في مدينة الصدر شرقى بغداد.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.

وأكدت خلية الإعلام الأمنى العراقية، الاثنين، انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.