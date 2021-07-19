شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تطيح بما يسمى بوالي بغداد لدى عصابات داعش الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين ، الإطاحة بما يسمى بوالي بغداد لدى عصابات داعش الإرهابية.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "بتوفيق من الله وبهمةِ رجال جهاز الأمن الوطني، واستكمالاً لعهدنا في القضاء على بقايا عصابات داعش وبعملية نوعية استندت على معلومات استباقية تمكن جهاز الأمن الوطني من الاطاحة بما يعرف ( والي بغـداد ) بعد مراقبة وملاحقة شملت ثلاث محافظات عراقية".

وأوضح البيان إن "الإرهابي الملقى القبض عليه أحد أبرز قادة داعش وشغل مناصب عدة أهمها مايسمى أمير عام ولايات ( الشامية - الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد ) حيث اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية، وكان بنيته التخطيط لشن هجمات في العاصمة بغداد، لكن يقظة وعزيمة رجالكم في جهاز الأمن الوطني أفشلت تلك المخططات قبل وقوعها".

وجدد جهاز الأمن الوطني في البيان عهده إلى الشعب العراقي بالاستمرار في ملاحقة وتعقب جرذان داعش وخلاياه النائمة بكل عزيمة وإصرار حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر".