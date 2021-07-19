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روسيا تسلم مصر دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V"

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دبي - محمود عبدالرازق - وتم تسليم الدفعة الثانية من اللقاح، والذي أهدته وزارة الروسية لأعضاء المنتخبات المصرية الوطنية بالإضافة لإرسالها دفعة من اللقاح لرياضيين من دول شمال أفريقيا، من أجل مساعدتهم على المشاركة في الأنشطة .

وتعبر هذه اللفتة عن عمق العلاقات الروسية المصرية، القائمة على تقاليد طويلة من الصداقة والدعم المتبادل.

بما في ذلك بمجال الرياضة، بحسب اتفاقية تعاون مشترك وقعت بين البلدين في مجال الرياضة، في شهر مايو من هذا العام.

وتمنت وزارة الخارجية الروسية ببيانها النجاح للرياضيين المصريين في المسابقات الدولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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