شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: ملتزمون بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الاثنين إنه "يتطلع للقاء الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في البيت الأبيض".

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على تويتر: "نحن ملتزمون بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين دولنا".

ويلتقي الملك عبدالله الثاني، الاثنين الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في بداية زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.