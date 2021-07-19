شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو الحجيج لتجنب الإجهاد الحراري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دعت وزارة الصحة، حجاج بيت الله الحرام لتجنب الإجهاد الحراري أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم. وأهابت الوزارة، بضيوف الرحمن إلى أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المضلات الشمسية فاتحة اللون.

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