شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على خريص والجنادرية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هطلت اليوم الإثنين، أمطاراً ما بين غزيرة إلى متوسطة على عدد من المناطق بالرياض.

وشهد طريق خريص اليوم، هطول أمطار غزيرة، بينما شهد حي المعالي بالجنادرية شرق الرياض هطول أمطار شبه متوسطة حيث ساهمت في تلطيف الأجواء وتخفيف درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني قد توقع عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية