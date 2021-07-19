وزير الخارجية الصيني يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية

دبي - محمود عبدالرازق - قال وانغ خلال الاجتماع إن الدول العربية خلقت حضارات رائعة عبر التاريخ، وتأمل الصين بإخلاص أن تواصل الدول العربية تحقيق أمجاد جديدة في المستقبل.

وأضاف وانغ أن الصين تدعم الدول العربية في اتباع طريق الوحدة وتطوير الذات، وتولِّي زمام الأمور فيما يتعلق بتقرير مصيرها، موضحا أن الصين تدعم جامعة الدول العربية للقيام بدور أعظم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وإيجاد تسوية سياسية للقضايا الساخنة.

وأشار كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى أن الصين والدول العربية اتخذت منتدى التعاون الصيني العربي منصة لتعزيز تطوير العلاقات الصينية العربية خلال السنوات القليلة الماضية، قائلا إن الجانبين اتفقا على بناء مجتمع مصير مشترك صيني - عربي في العصر الجديد بشكل مشترك، وعقدا أول قمة صينية-عربية، لضخ حيوية قوية في تنمية الشراكة الاستراتيجية الصينية - العربية.

وأضاف وانغ أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية، وتنفيذ نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي، وبناء مجتمع مصير مشترك صيني - عربي.

وقدم أبو الغيط التهاني للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وأشاد بالإنجازات التاريخية التي حققها الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. وقال أبو الغيط إن العلاقات العربية - الصينية قوية جدا، وتأمل جامعة الدول العربية في مواصلة تعزيز العلاقات مع الصين. كما شكر الصين على تقديم مساعدات مادية لمكافحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.

وأضاف أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تقدر مواقف الصين العادلة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، وتدعم مبادرات الصين الخاصة بالوضع الإقليمي والقضايا الإقليمية الساخنة، ومستعدة للحفاظ على اتصال وثيق مع الصين لضمان عقد القمة العربية -الصينية الأولى القادمة بنجاح. كما تبادل الجانبان وجهات النظر العميقة حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.