لقاء يجمع برهم صالح مع وزير التجارة السعودي لبحث مسائل التعاون المشترك

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFIC

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، شدد صالح خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار وقطاع النفط وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لقاء مع القصبي لبحث تنمية العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار والعمل على تعزيز حركة التجارة البينية وتطويرها، وتجاوز العقبات، وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزّز التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات.

وأشاد الكاظمي بمستوى العلاقات التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها، والتطلع إلى المزيد من آفاق التعاون المشترك في إطار المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وبما يحقّق مصالح شعبي البلدين.

ومن جانبه نقل القصبي، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهانيهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية.