شكرا لقرائتكم خبر عن "ائتلاف الوطنية" العراقى: مصر والسودان بحاجة لوقفة عالمية لمساندة حقهما بنهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، أن مصر والسودان الشقيقتين بحاجة إلى وقفة عربية وإسلامية أولا وعالمية كذلك لمساندة حقهما الأزلي والطبيعي والقانوني في مياه نهر النيل.