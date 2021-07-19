شكرا لقرائتكم خبر عن "ائتلاف الوطنية" العراقى: مصر والسودان بحاجة لوقفة عالمية لمساندة حقهما بنهر النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، أن مصر والسودان الشقيقتين بحاجة إلى وقفة عربية وإسلامية أولا وعالمية كذلك لمساندة حقهما الأزلي والطبيعي والقانوني في مياه نهر النيل.
وقال علاوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "موقف بعض الدول ومحاولاتها منع تدفق المياه في مجالاتها الطبيعية تحدٍ صارخ للحضارة وحياة المواطنين وللأعراف والقوانين الدولية".