العراق.. اعتقال قيادى بارز فى تنظيم داعش خلال عملية أمنية جرت بـ3 محافظات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي، يعرف بـ"والي بغداد".

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين، أن جهاز الأمن الوطني قام باعتقال ما يعرف بـ"والي بغداد"، في عملية نوعية جرت خلال أعمال ملاحقة شملت ثلاث محافظات عراقية.

وأشارت إلى أن ذلك الإرهابي يعدُ أحد أبرز قادة داعش، حيث شغل مناصب عدة، أهمها ما يسمى أميراً عاماً لولايات (الشامية - الرقة - البادية - صلاح الدين - بغداد)، حيث اعترف بقيادته العديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الامنية، وجرت إحالة الارهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .