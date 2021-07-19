شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" السعودية تعلن نجاح خطتها الاحترازية بمسجد نمرة بمشعر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الإثنين، نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات، التي جرى تنفيذها، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.