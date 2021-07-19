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سمو ولي العهد يستقبل سمو ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض

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الخليج - واس

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: وصل الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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