الرئيس العراقى يؤكد ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة وعادلة

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة وعادلة بمختلف مراحلها.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، أن صالح التقى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني كجزء لا يتجزأ من مستلزمات الأمن الانتخابي.

وأكد الجانبان ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وعادلتها بمختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيدًا عن الضغوط والتزوير والتلاعب.