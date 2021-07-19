شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: الوضع الوبائى لفيروس كورونا خطير جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوكيل الفني والمكلف بإدارة وزارة الصحة العراقية الدكتور هاني العقابي إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد خطير جدا.

وأضاف العقابي في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة العراقية أعدت بيانات للتعامل مع فيروس كورونا منذ دخوله البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي لن يستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين للمستشفيات إلا بأخذ اللقاح.

وأوضح أن العراق في ذروة الموجة الثالثة من الفيروس، والإصابات والوفيات في تزايد مستمر، مطالبا القوات الأمنية بتعزيز تواجدها في جميع المستشفيات لردع من يقف أمام تقديم الخدمات للمرضى.

ودعا الجميع إلى التكاتف والتعاون في نشر التوعية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي وعن طريق التواصل المباشر وغير المباشر وفي كافة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لحفظ الأمن الصحي للعراق.