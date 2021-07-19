شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الوضع الوبائى فى البلاد خطير جدا وفى ذروة الموجة الثالثة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية منذ قليل، أن الوضع الوبائى فى البلاد أصبح خطيرا للغاية، وأن العراق أصبح فى ذروة الموجة الثالثة من كورونا، والوفيات في تزايد، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة العربية منذ قليل.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أوصت بفرض حظر تجوال شامل لمدة 14 يومًا حتى أول أغسطس المقبل وغلق كافة المنافذ الحدودية.

كما أوصت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية، يوم أمس الأحد، بإيقاف الدوام الحضوري لمدة 30 يوما ابتداءً من اليوم، ومنع التجمعات البشرية كافة لمدة 30 يوما، وقامت برفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أكدت فى وقت سابق، أن حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد، أكثر مما كانت عليه في السابق، مشيرة إلى أن البلاد تواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إننا نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا، وحالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت عليه في السابق.. والعراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج إلى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية".