نائب وزير الحج السعودى: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الحج السعودي، عبدالفتاح مشاط اليوم الاثنين، أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، مشيرا إلى أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات.

وأوضح مشاط في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة والعمل جار على تنظيم وفود الحجاج، لافتا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد، مضيفا أنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة".

ويقف حجاج بيت الله الحرام اليوم على صعيد عرفات الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، مؤكدة أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.