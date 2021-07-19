ضيوف الرحمن يؤدون صلاتى الظهر والعصر بمسجد نمرة فى مشعر عرفات

القاهرة - سامية سيد - أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الإثنين، صلاتي الظهر والعصر، جمع تقديم، بمسجد نمرة في مشعر عرفات، حيث توافد الحجيج مع إشراقة الصباح؛ لأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.

وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين؛ اقتداء بسنة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- الذي فعل ذلك في حجة الوداع، وقال: "خذوا عني مناسككم".

وامتلأت جنبات مسجد نمرة، الذي تبلغ مساحته (110) آلاف متر مربع، والساحات المحيطة به، التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع، بضيوف الرحمن.

وألقى إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، خطبة عرفة، قبل الصلاة.