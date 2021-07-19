شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال سنغافورى يواجه تهمة المساعدة فى تمويل هجمات إرهابية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت محكمة جزئية في سنغافورة تهمة المساعدة في تمويل هجمات إرهابية في سوريا لرجل أعمال سنغافوري.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية، أن رجل الأعمال محمد كزالي صالح، 50 عاما، مثل أمام المحكمة اليوم الاثنين عبر رابط فيديو برأس حليق، بينما تلت المحكمة ثلاث تهم بتمويل الإرهاب عليه.

واستمعت المحكمة إلى أن كازالي ينوي الإقرار بالذنب وتوكيل محام للدفاع عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء طالب بعدم دفع كفالة لكازالي لأن ذلك سيكون "مضرا بأمن سنغافورة" وقد تم اتخاذ "ترتيبات خاصة" لإعادته إلى السجن.

ولم يتم تقديم أي كفالة ، وسينظر في قضية كازالي في 11 أغسطس المقبل.

ووفقا لوثائق المحكمة، قدم كازالي أموالا في ثلاث مناسبات بين ديسمبر 2013 وأوائل 2014 إلى شخصين بهدف استخدام الأموال لتسهيل أعمال إرهابية في سوريا.

وبموجب قانون الإرهاب، الذي بدأ العمل به عام 2002 لمكافحة تمويل الإرهاب في سنغافورة، يواجه كازالي عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 500 ألف دولار، أو كلتا العقوبتين.