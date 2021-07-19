شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من الصحة بشأن المدة المناسبة بين جرعتي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أن المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد هي 42 يومًا.

جاء ذلك ردا على تساؤل تلقته حول الفترة المحددة لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت الصحة : “بشكل عام يمكن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد 42 يومًا، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة”.