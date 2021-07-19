شرط سعودي للمسافرين من أراضي المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قوله: "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس، فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج السعودية لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 9 آب / أغسطس 2021".

في حين استثنت الوزارة من شرط التطعيم من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1143 حالة، ووفاة 12 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.