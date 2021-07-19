وزير خارجية إسرائيل يزور المغرب نهاية يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز" تصريحات للوزير الإسرائيلي، قال فيها: "هذه مناسبة تاريخية".

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وأكد أن نظيره المغربي، ناصر بوريطة، سيرد الزيارة لافتتاح بعثة دبلوماسية في إسرائيل.

وكان وزير الخارجية المغربي نصر بوريطة تلقى في وقت سابق من الشهر الجاري دعوة رسمية لزيارة تل أبيب، من نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات على "تويتر": "نقل اليوم مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشبيز رسالة باسمي إلى وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة وبها دعوة للقيام بأول زيارة رسمية على الإطلاق لوزير خارجية مغربي إلى إسرائيل".

وأضاف لابيد: "استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو علامة تاريخية في العلاقات بين الشعبين".