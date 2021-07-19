شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 عنصرا من مليشيات الشباب على أيدى الجيش الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الوطني الصومالي، اليوم الإثنين، عملية عسكرية في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى بجنوب البلاد تمت خلالها تصفية 15 عنصرا من المقاتلين المتمردين من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، دون أضرار للمدنيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، يواصل الجيش الوطني ملاحقة فلول الإرهابيين، إذ نجح في السابع عشر من الشهر الجاري، في تدمير قواعد للميليشيات بمناطق ولاية (غلمدغ) وسط البلاد.

وفيما يتعلق بمساعي الجيش الوطني حول القتال ضد الإرهاب، قُتل في السادس عشر من يوليو الجاري، قيادي بارز في تنظيم الشباب على أيدي القوات المسلحة أثناء عملية عسكرية جرت بإقليم شبيلي السفلى.