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السعودية: اشتراط أخذ جرعة ثانية من لقاح كورونا للسفر للخارج ابتداء من 9 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الداخلية السعودية أنه يشترط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 9 أغسطس المقبل، على أن يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة.

وقال مصدر مسئول بالوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إنه يستثنى أيضا من تلك الإجراءات المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف المصدر أن ذلك يأتي وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة كورونا، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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