إحباط مخطط استهداف السفارة الأمريكية في بغداد قبل عيد الأضحى

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة "شفق نيوز"، جاء في بيان صادر عن الجهاز: "الاستخبارات العراقية، وردتها معلومات تفيد بأن مجاميع خارجة عن القانون تنوي استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية بواسطة النيران غير المباشرة، وذلك اليوم أو خلال أيام العيد".

وبحسب الوكالة، كان من المخطط استهداف منطقة الدورة حي الجمعية، المجاور للخط السريع وبالقرب من محطة الغانم، أو من الجملونات المحترقة".

وتصاعدت العمليات ضد القواعد وأماكن وجود القوات الأمريكية في العراق من جانب الفصائل المسلحة، وتكرار تصريحات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالسعي لحصر السلاح بيد الدولة.

من جانبها، شنت الولايات المتحدة أخيرًا غارات على مواقع على الحدود بين العراق وإيران تعود لفصائل مسلحة عراقية تقول إنها مدعومة من إيران بدعوى الدفاع عن النفس وتأمين القوات الأمريكية. وأدانت بغداد الغارات الأمريكية، مؤكدة أنها تدرس الخيارات القانونية للرد عليها.