شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات، صباح اليوم الإثنين، وذلك لأداء ركن الحج الأعظم، وسط إجراءات طبية لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة عبر تويتر، صورا للحظة وصول الحجاج إلى مشعر عرفات وهم مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، ملبين متضرعين؛ لأداء ركن الحج الأعظم.



الحج

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوافل ضيوف الرحمن انطلقوا إلى مشعر عرفات الطاهر وسط متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.



لحظة وصول حجاج بيت الله الحرام إلى عرفاتـ

ووفرت القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.



وصول حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات

ورصدت الوكالة في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج .

لحظة وصول حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام - القائل (خذوا عني مناسككم).

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب؛ حيث بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، وصلى بها الفجر.