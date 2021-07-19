شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تقرر اقتصار صلاة العيد على المنازل وحظر كافة التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء في موريتانيا، برئاسة المهندس محمد ولد بلال، اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل، وتقديم وقت حظر التجوال إلى الساعة العاشرة بدلا من منتصف الليل.

وذكر بيان للحكومة أنه بالنظر إلى تفشي وباء كورونا، وأعداد الوفيات والإصابات وإحصائيات الحجز في الهياكل الصحية والقدرات الاستيعابية لهذه الهياكل، تقرر الحظر التام لكل أنواع التجمعات مهما كانت أسبابها؛ وتفادي أي ازدحام في وسائل النقل العمومية وتعديل توقيت حظر التجوال ليكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا كما تقرر اقتصار صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص يوم غد الاثنين للتوعية بخطورة هذا الوباء، وضرورة انخراط كل السلطات الرسمية والمحلية وكل فاعلي المجتمع المدني، في حملة واسعة ومتواصلة لشرح خطورة التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تقررها السلطات المختصة وتوسيع وتسريع عمليات التلقيح خاصة لفئة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة؛ والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمواظبة على غسل الأيدي واستعمال المعقمات.

ومن جانبه كشف المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية عن ظهور المتحور دلتا في البلاد.