شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تقرر اقتصار صلاة العيد على المنازل وحظر كافة التجمعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء في موريتانيا، برئاسة المهندس محمد ولد بلال، اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل، وتقديم وقت حظر التجوال إلى الساعة العاشرة بدلا من منتصف الليل.
وذكر بيان للحكومة أنه بالنظر إلى تفشي وباء كورونا، وأعداد الوفيات والإصابات وإحصائيات الحجز في الهياكل الصحية والقدرات الاستيعابية لهذه الهياكل، تقرر الحظر التام لكل أنواع التجمعات مهما كانت أسبابها؛ وتفادي أي ازدحام في وسائل النقل العمومية وتعديل توقيت حظر التجوال ليكون من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا كما تقرر اقتصار صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل.
كما قرر مجلس الوزراء تخصيص يوم غد الاثنين للتوعية بخطورة هذا الوباء، وضرورة انخراط كل السلطات الرسمية والمحلية وكل فاعلي المجتمع المدني، في حملة واسعة ومتواصلة لشرح خطورة التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تقررها السلطات المختصة وتوسيع وتسريع عمليات التلقيح خاصة لفئة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة؛ والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمواظبة على غسل الأيدي واستعمال المعقمات.
ومن جانبه كشف المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية عن ظهور المتحور دلتا في البلاد.
وقال داهي بعد اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات بعد تسجيل إصابات من السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد، والتي تعرف اصطلاحا في الأوساط الطبية باسم "دلتا"، ما دفع السلطات إلى فرض قيود جديدة للحد من تفشي الجائحة، فيما ألغى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني زيارة كانت مرتقبة إلى مدينة أطار، شمالي البلاد.
وأقرت الحكومة الموريتانية في ختام الاجتماع ثلاثة إجراءات أولها تقديم وقت سريان حظر التجول والزامية ارتداء الكمامات خارج المنازل وفي الساحات العمومية وفي الشارع وإطلاق برنامج توعوي سيتم إصدار تعميم بشأنه إلى كافة المحافظين، وتعزيز قدرات استقبال المرضى بفتح مستشفى جديد سيتم الإعلان عنه قريبا، وتعزيز عمليات التطعيم وإلغاء صلاة العيد وحظر كافة التجمعات.