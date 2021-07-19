شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المنتظر اليوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، التى تشهد مناسك الحج للعام الهجري 1442، وفي الإمارات يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، وإلى التفاصيل:- طقس السعودية

طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية. طقس الإمارات طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 20:37 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والثاني عند الساعة 03:55، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 23:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 32 60 25 دبي 40 32 65 25 الشارقة 40 31 60 25 عجمان 39 30 70 25 أم القيوين 38 30 70 30 رأس الخيمة 40 31 70 35 الفجيرة 36 31 80 50 العين 42 29 50 30 ليوا 42 30 50 25 الرويس 41 32 65 30 السلع 40 31 70 30 دلما 39 31 80 55 طنب الكبرى 39 31 80 40 طنب الصغرى 39 31 80 40 أبو موسى 39 31 80 45 - مل .



طقس الكويت طقس الكويت