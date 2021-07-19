اخبار الخليج

انتخابات نقابية في لبنان تطيح بالأحزاب السياسية الحاكمة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأحد، عن فوز مرشح لائحة "النقابة تنتفض" عارف ياسين في انتخابات نقابة المهندسين في لبنان، والذي يعتبر مرشح المجتمع المدني في وجه تكتل أحزاب السلطة.

وحصد ياسين أصوات 6798 صوتا في النتائج النهائية مقابل 1528 صوتا لأبرز المنافسين، كما حصل التكتل على 9 أعضاء في مجلس النقابة و4 في صندوق التقاعد بفارق أصوات تخطى 3 أضعاف.

وتأتي انتصارات المستقلين بعد نجاحات كبيرة، حيث استطاعت الأحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني من الفوز بنقابة المحامين ومجلس فروع الجامعات الخاصة.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا