عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جيف بيزوس يستعد لأول رحلة لشركة بلو أوريجن إلى الفضاء

الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365

بدأ رجل الأعمال الأمريكي الملياردير جيف بيزوس، الأحد، دورة تدريبية مكثفة استعدادا لأولى رحلات شركته ”بلو أوريجن“ إلى الفضاء يوم الثلاثاء المقبل، مع ثلاثة أشخاص سيرافقونه في هذه الرحلة.



ويمثل الإطلاق من موقع في غرب ولاية تكساس اختبارا حاسما للمركبة ”نيو شيبرد“ ولخطط بيزوس للاستفادة من سوق السياحة الفضائية الذي سيكون مربحا على الأرجح.

ويرافق بيزوس في هذه الرحلة، التي تستغرق 11 دقيقة من الموقع التابع للشركة أكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، الطيارة والي فونك (82 عاما)، وأصغر طالب فيزياء، وهو أوليفر دايمن الذي يبلغ من العمر 18 عاما. كما سينضم إليهم مارك شقيق بيزوس.

وستمثل هذه المهمة أول رحلة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء.

وخلال مؤتمر صحفي الأحد، عبرت بلو أوريجن ”عن ثقتها بنجاح مهمة المركبة نيو شيبرد“.

ويحتوي البرنامج التدريبي لبلو أوريجن على إفادات تتعلق بالسلامة ومحاكاة لرحلات الفضاء وتعليمات حول كيفية التحليق حول مقصورة المركبة بعد أن تتحرر الكبسولة من الجاذبية الأرضية.