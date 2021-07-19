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مصرع فنان ليبى وإصابة آخرين جراء سقوط قذيفة في مدينة بنغازي

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القاهرة - سامية سيد - لقى الفنان الكوميدي الليبى هيثم درباش المجبري مصرعه وأصيب عدد آخر من المواطنين الليبيين جراء سقوط قذيفة عشوائية مساء أمس الأحد، قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي الليبية.

 

وأكد مصدر أمني بمركز بنغازي الطبي وفقا لموقع "ليبيا 24" الأخبارى أن عدد المصابين الذين وصلوا للمركز حتى الآن بلغ "5"، وهم مفتاح أبريك درباش، شقيق المرحوم الفنان "هيثم درباش"، وإسلام رمضان العقوري، أحمد وليد الورفلي، وفوزي حمد ، ومراد عوض سعيد .. مشيرًا الى أن فرق الأمن الليبية هرعت لمكان الحادث، للتحقيق في تفاصيل الحادث وكشف ملابساته.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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