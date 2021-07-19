شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخصّص جسرا جويا لتزويد تونس بالأوكسجين لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، مكالمة هاتفية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد الأخير خلالها تنظيم بلاده جسرا جويا اعتبارا من اليوم الإثنين لإرسال أوكسجين إلى تونس لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.