الهلال الأحمر السعودي يستعد بـ14 مركزاً إسعافياً في مشعر منى

ودعمت الهيئة، الكوادر البشرية الإسعافية بـ52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية إضافة لعشر دراجات نارية وعربتي جولف تعمل في المشاعر وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءًا من الأحد تزامنًا مع توافد الحجاج على مشعر منى، وتم تكثيف الوجود في جميع الأماكن التي يوجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.