شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يستعد بـ14 مركزاً إسعافياً في مشعر منى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بـ14 مركزاً إسعافياً وبأكثر من 134 ممارساً صحياً تابعين للهيئة في مشعر منى، ومناطق تواجد الحجاج، خلال أداء مناسكهم في موسم حج هذا العام.
ودعمت الهيئة، الكوادر البشرية الإسعافية بـ52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية إضافة لعشر دراجات نارية وعربتي جولف تعمل في المشاعر وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.
وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءًا من الأحد تزامنًا مع توافد الحجاج على مشعر منى، وتم تكثيف الوجود في جميع الأماكن التي يوجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.