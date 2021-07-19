شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يدعو لدعم القوات البرية وتعزيز دورها بفرض هيبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي ضرورة ،دعم القوات البرية وتعزيز دورها في فرض هيبة الدولة وترسيخ أمن واستقرار البلاد.

وأثنى الكعبي خلال زيارته الميدانية إلى مقر قيادة القوات البرية العراقية، على الدور المتميز للقوات البرية خلال بطولات تحرير أرض العراق من براثن عصابات داعش الارهابية، وما يقومون به وبشكل مستمر في حماية المواطنين في جميع المناطق المكلفين بحمايتها، حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز"

وأشار إلى أن "مجلس النواب أولى اهتماما بالغا بتطوير إمكانات الأجهزة الأمنية وبخاصة التشكيلات المتخصصة من هذه القوات، كشفاً أنه خلال مناقشة موازنة العام الجاري لم يجر أي تخفيض من تخصيصات المؤسسات الأمنية ، وذلك لأهميتها في جميع مفاصل الحياة، داعيا القيادة العامة للقوات المسلحة لإيلاء اهتمام أكبر في دعم قيادة القوات البرية وتعزيز دورها في تأمين الحدود، وفرض هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار ببغداد وكامل المحافظات العراقية.