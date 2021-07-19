شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: التضخم يواصل الارتفاع مُسجلا 412.75 % لشهر يونيو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع معدل التضخم في السودان، مُسجلا 412.75% لشهر يونيو الماضي، مقارنه بمعدل 378.79 % في شهر مايو السابق له، بزيادة قدرها 33.96 نقطة.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 247.97% لشهر يونيو الماضي، مقارنه بمعدل 241.83% لشهر مايو، كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات، 643.87% لشهر يونيو مقارنه بمعدل 597.87% لشهر مايو.

كما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 230.32% لشهر يونيو مقارنة بمعدل 235.19% لشهر مايو.