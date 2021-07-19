اخبار الخليج

الصومال والاتحاد الأوروبى يبحثان ملف الانتخابات الرئاسية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والاتحاد الأوروبى يبحثان ملف الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد نيكولاس بيرلانجا، ملف الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأشارت وكالة الأنباء الصومالية، إلى أن روبلي التقى أيضا المبعوثة النرويجية الخاصة هايدي إلبورجي يوهانسن.
وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي حول الانتخابات، قد قرر في الـ 29 من يونيو الماضي، عقد انتخابات رئاسة الجمهورية في الـ 10 من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى انتخاب النواب في مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي سيتم قبل الانتخابات الرئاسية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا