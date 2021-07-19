شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والاتحاد الأوروبى يبحثان ملف الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد نيكولاس بيرلانجا، ملف الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية، إلى أن روبلي التقى أيضا المبعوثة النرويجية الخاصة هايدي إلبورجي يوهانسن.

وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي حول الانتخابات، قد قرر في الـ 29 من يونيو الماضي، عقد انتخابات رئاسة الجمهورية في الـ 10 من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى انتخاب النواب في مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي سيتم قبل الانتخابات الرئاسية.