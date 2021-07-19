شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بين القويعية والدوادمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول بين القويعية والدوادمي، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كذلك توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.