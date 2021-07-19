شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة قبل تغييرها وسط حضور الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لحظة وصول الكسوة الجديدة التي سيتم تغيرها للكعبة المشرفة، وسط حضور كبير من مسئولين شؤون الحرمين والحجاج.

وظهرت الكسوة وهى يحملها عدد كبير من الأفراد حتى وصولها أسفل الكعبة المشرفة، ليتم تغيرها للكعبة المشرفة، وسط حضور من الحجاج الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام.

تقوم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإجراء 22 اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، عن طريق استخدام 16 جهازا عالميا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب، ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية اختبار كسوة الكعبة، استعدادا لاستبدالها ونقلها اليوم من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام.