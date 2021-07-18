شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فك مذهبات الكعبة استعداداً لإنزال الثوب القديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، في فك مذهبات الكعبة المشرفة استعدادًا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى، استعداداً للوقوف بجبل عرفات اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن خطط التنظيم و إدارة الحشود تسير وفق المخطط له، مبينة أن للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية

وأشارت إلى أنه تم تسكين 60 ألف حاج في مشعر منى حسب المخطط له.