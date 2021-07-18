شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس يوم عرفة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للارصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين، الذي يوافق يوم عرفة بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج

من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

بينما تكون حالة الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.