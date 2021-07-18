شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى، استعداداً للوقوف بجبل عرفات غداً الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن خطط التنظيم و إدارة الحشود تسير وفق المخطط له، مبينة أن للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية

وأشارت إلى أنه تم تسكين 60 ألف حاج في مشعر منى حسب المخطط له.