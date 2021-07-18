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اليمن... غرق باخرة نفطية قرب سواحل عدن

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" إن الباخرة "ديا" المحملة بكمية كبيرة من الوقود غرقت في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن نتيجة عدم صلاحيتها الفنية وتهالك بدنها.

وأضاف أن الوقود الذي كانت تحمله الباخرة الراسية منذ مدة طويلة في منطقة غرقها أدى إلى تلوث شواطئ مديرية البريقة غرب عدن، وظهور بقع نفطية قبالة سواحل أخرى في مدينة عدن.

وأشار المصدر إلى وجود مخاوف من تسبب الباخرة الغارقة التابعة لشركة "عبر البحار" في إيقاف حركة السفن إلى أرصفة موانئ عدن، مؤكدا استنفار السلطات الملاحية لانتشال الباخرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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