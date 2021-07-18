شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك اللبنانى يدعو القوى السياسية لتكليف رئيس وزراء على مستوى التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي القوى السياسية اللبنانية بأن تتكاتف بحكم المسؤولية الوطنية، وتتشاور فيما بينها، وتسمي في الإستشارات النيابيّة المقبلة شخصيّة سنيّةً لرئاسة مجلس الوزراء الجديد، تكون على مستوى التحديات الراهنة، وتتعاون للإسراع في تأليف الحكومة.

وأضاف الراعي ،في عظته الأسبوعية اليوم الأحد، أن البلاد تواجه أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود من قبل الجميع، داعيا إلى خلق واقعٍ سياسي جديد يعيد التوازن ويلتقي مع مساعي الدول الصديقة.

وأكد الراعي أن المسؤولية الوطنية تحتم تجاوز الأنانيات والمصالح والحسابات الانتخابية الضيقة التي تسيطر على عقول غالبية القوى السياسية

، على حد وصفه، على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد.