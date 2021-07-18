شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وسط الحجاج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن لقطات جديدة من مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، في موسم الحج لهذا العام، حيث نشرت مقطع فيديو لكاميرات الدرون وهي تحلق في سماء الحرم الشريف لترصد كواليس مراسم تغيير كسوة الكعبة، وسط حضور الحجاج.

وكتب الحساب الرسمي لشؤون الحرمين، " سلامًا كعبةَ الإسلامِ ها جِئنا، نُجددُ كِسوةً قد عُطّرَتْ شَغَفا، كفانا أن يرى الرحمنَ طاعتَنا، وأنّا نحوَ قِبلتنا نفيضُ وَفَا".

تقوم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإجراء 22 اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، عن طريق استخدام 16 جهازا عالميا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب، ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية اختبار كسوة الكعبة، استعدادا لاستبدالها ونقلها اليوم من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام.