شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: "حل الدولتين" السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه العاهل الأردني اليوم الأحد، من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.