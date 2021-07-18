شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلا دوليا عاجلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين، لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم /الأحد/، تعد انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ودعا أشتية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين لمدينة القدس المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.