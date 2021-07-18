شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية توصى بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 14 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت وزارة الصحة العراقية بفرض حظر تجوال شامل لمدة 14 يومًا حتى أول أغسطس المقبل وغلق كافة المنافذ الحدودية.

كما أوصت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد - بإيقاف الدوام الحضوري لمدة 30 يوما ابتداءً من اليوم، ومنع التجمعات البشرية كافة لمدة 30 يوما، وقامت برفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وكانت الوزارة قد سجلت، في وقت سابق اليوم، 8 آلاف و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و491 ألفًا و712 إصابة، كما تم تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفًا و830 حالة.