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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج -واس : تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وعبر جلالته خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة، مقدماً التهنئة لسموه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
فيما قدم سمو ولي العهد، الشكر لجلالته على مشاعره الأخوية النبيلة، معبرًا عن التهنئة لجلالته بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التطور والنماء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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